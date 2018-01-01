蜂蜜面膜怎么做？自制蜂蜜面膜美白又保湿

核心提示：蜂蜜面膜怎么做？蜂蜜是我们日常生活中熟悉的营养保健品，睡眠不好可以喝蜂蜜，便秘可以喝蜂蜜，蜂蜜功效很多。但是你知道吗蜂蜜还能用来做面膜，那蜂蜜面膜怎么做呢？下面一起来看看吧！
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蜂蜜面膜怎么做？蜂蜜是我们日常生活中熟悉的营养保健品，睡眠不好可以喝蜂蜜，便秘可以喝蜂蜜，蜂蜜功效很多。但是你知道吗蜂蜜还能用来做面膜，那蜂蜜面膜怎么做呢？下面一起来看看吧！
蜂蜜面膜怎么做？1、蜂蜜牛奶面膜
方法：取蜂蜜10克，鲜牛奶10毫升，蛋黄1个搅拌均匀，调制成膏状，洗脸后涂于面部，20分钟后洗去，每日1次。这款美白面膜能营养皮肤，防止脸面皱纹，促使皮肤白嫩。
蜂蜜面膜怎么做？2、蜂蜜橄榄油去皱面膜
方法：取蜂蜜100克和橄榄油50克混合，加热40℃，搅拌，使之充分混合均匀。用时将混合膏涂到纱布上，覆盖于面部，20分钟后揭去洗净，每周2-3次。这款自制面膜能防止皮肤衰老、消除皱纹、润肤祛斑，皮肤干燥者尤为适宜。
蜂蜜面膜怎么做？3、蜂蜜玫瑰面膜
方法：取蜂蜜60克，玫瑰汁10毫升，燕麦粉30克混合调匀。洗脸后敷于脸上，30分钟后洗去，早晚各1次。这款自制面膜适用于治疗面部黑斑的皮肤。
蜂蜜面膜怎么做？4、蜂蜜奶粉蛋清面膜
方法：蜂蜜1匙、奶粉1份、鸡蛋清1个，混合均匀制成面膜，用棉签将其在脸上涂上薄薄一层，20分钟后用温水洗去。连续使用一个月之后，对皮肤干燥肌肤能明显的感觉到滋润了许多。
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