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这些坏习惯 让你变大饼脸

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2018-03-1239健康网
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核心提示：所有女生都希望拥有一张上镜的瓜子脸，但往往拍照的时候就会痛心地发现自己的脸不仅不像瓜子脸，还越来越像大饼脸，可是我并没有变胖啊！MM们不要以为只有体重变重脸才会变大，小编下面为MM们细数让脸变大的几种不良习惯，大家看看有没有中枪吧！

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　　所有女生都希望拥有一张上镜的瓜子脸，但往往拍照的时候就会痛心地发现自己的脸不仅不像瓜子脸，还越来越像大饼脸，可是我并没有变胖啊！MM们不要以为只有体重变重脸才会变大，小编下面为MM们细数让脸变大的几种不良习惯，大家看看有没有中枪吧！

　　嚼口香糖

　　很多MM口馋可是怕吃零食会发胖，因此就常常嚼口香糖，想着口香糖至少不会变胖。可是长时间咀嚼口香糖，会反射性地分泌大量胃酸使你出现恶心、反酸水等症状，也让你的口腔长期处于高代谢状态，有可能会损坏口腔黏膜，同时让你的咀嚼肌更发达而导致脸变大。

　　爱吃坚硬难咀嚼的食物

　　脸大最主要的原因就是下颌角肥大，而常常吃坚果、炒豆子、鱿鱼丝这种坚硬难嚼的食物就要动用咬肌，导致下巴肌肉过于发达引起的下颌角肌肉肥大。因此，要尽量避免或少吃这类食物，以免过度使用咬肌，让脸部的线条更加柔和。

　　喜欢重口味和咸食物

　　喜欢重口味和咸食物的人普遍觉得自己脸大，这是因为盐分中的氧化钠会吸收血液中的水分，让越来越多的水分停留在身体的组织液中，导致身体发生浮肿。所以平时要吃得清淡一点，不仅有助于消除浮肿，对心脏也有好处。

　　面无表情

　　很多MM以为脸部尽量少一点表情能够避免皱纹的产生，但是如果经常面无表情、不爱说话也会使你的脸变大！因为面部的肌肉也是要适当做一些运动的，不运动脂肪就会堆积起来，也会使脸变大。笑是最好的瘦脸表情哦！

　　用肩膀和下巴夹着电话

　　用肩膀和下巴夹着听筒打电话的场面经常出现在电视中，导致一些MM觉得这样的动作很有范，还特意去学。但其实这样的习惯很影响脸型，容易造成脸部左右不对称。脸型不对称不禁会让脸看起来更大，而且会很不自然，严重的话会对心理造成压力。

　　不良睡姿

　　很多MM都趁中午休息时间趴在办公桌上睡觉，其实趴着睡觉除了对心脏造成成大压力、让呼吸不通畅外，还会让脸变形！长时间地让脸处于被压迫状态，不仅会让你长出皱纹，还会让脸变形。对脸部最好的睡姿是仰卧，喜欢侧卧的MM要记得左右轮流侧睡，以保持脸型对称哦！

　　喜欢咬紧牙齿

　　咬紧牙关的习惯，会让MM们的下巴肌肉变得越来越发达，而且对下巴关节也会有影响哦！要注意适时对脸部进行按摩活动一下肌肉。

　　喜欢用手撑着脸

　　很多MM尤其是学生党常常喜欢无意中用手撑着下巴，小编读书的时候就很喜欢上课用手撑脸发呆或者偷偷睡觉，还以为自己那个样子很唯美(并不美！)。撑脸的习惯会让我们的下巴关节受到影响从而产生不对称的脸。

　　

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