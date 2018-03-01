去除眼部皱纹一点都不难

核心提示：抗皱行动人人都要学会，即使你只有20岁。所以，一般来说，20左右就是出现小皱纹了，如果不注重保养的话，就会让岁月悄悄地带走你的帅气。平日，我们都会做一些日常的保养，当眼部出现皱纹时，我们应该怎么样去除或预防眼部皱纹呢？

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抗皱行动人人都要学会，即使你只有20岁。所以，一般来说，20左右就是出现小皱纹了，如果不注重保养的话，就会让岁月悄悄地带走你的帅气。平日，我们都会做一些日常的保养，当眼部出现皱纹时，我们应该怎么样去除或预防眼部皱纹呢？

1、饭团去眼皱纹

这是一个天然而又方便实用的眼部除皱方法，所用的材料也是日常生活中常用的米饭。从做好的米饭中选取一些比较湿软的米饭，把其团成球状。然后用饭团轻轻地滚搓眼部，使米饭充分接触肌肤。滚搓至饭团变黑，再用清水清洗干净，涂抹少许抗皱的眼霜便可。

2、按摩去眼皱纹

这种方法简单实用，随时随地都可以进行。先在眼部周围涂抹少许眼霜，然后把食指按在双眼的两侧，向太阳穴方向轻轻拉伸，随即双眼闭合、睁开交替5次后再松开食指，重复数10次即可。不过这个方法见效比较慢，需要长期坚持才能收到效果哦。

3、蔬果去眼皱纹

丝瓜、香蕉、橘子、西红柿、草莓等瓜果蔬菜对皮肤有极好的滋养效果，能帮助去除眼角皱纹。此外，把这些蔬果榨汁后制成面膜敷面，也有助于舒展眼部皱纹哦。

4、猪蹄去眼皱纹

想要去眼部皱纹，需要多下功夫。日常生活中，可经常买些猪蹄熬汤喝，坚持一段时间，脸部皮肤就会变得滋润有光泽，眼部皱纹也会慢慢变浅。

5、鸡骨去眼皱纹

皮肤真皮组织的主要由弹力纤维构成，皮肤缺少就会失去弹性，从而形成皱纹。鸡皮和鸡软骨匀富含硫酸软骨素，是弹性纤维的重要组成部分。活鸡宰杀后，把鸡皮和鸡软骨收集起来，一同熬汤喝，对于消除眼部皱纹很有帮助哦。需要经常喝效果才好