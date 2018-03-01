白醋洗脸的好处有哪些？

核心提示：你知道如何用白醋洗脸吗？你知道白醋洗脸有何效果吗？如果都不知道的话，那今天就该知道了。原来，白醋不仅是厨房的小能手，还是护肤法宝。

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你知道如何用白醋洗脸吗？你知道白醋洗脸有何效果吗？如果都不知道的话，那今天就该知道了。原来，白醋不仅是厨房的小能手，还是护肤法宝。

白醋洗脸有什么好处？

1. 美白护肤

2. 细致毛孔、缓解痘痘

3. 美白

4. 化解黑色素、淡斑

5. 减轻皱纹

6. 消除疲劳

7. 治疗黑头粉刺

哇~原来小小的一瓶醋竟有这么多的好处，所以到底怎么用才能起到这么好的效果呢？

1. 用白醋洗脸

具体方法：每次洗脸时，放一小盆水，加入少量(约二汤匙)的白醋，倒入水中调匀，扑到脸上，或者干脆把脸浸入温水。然后把水倒掉，再开始正常的洗脸程序。