修眉是技术活 最好在浴后修

核心提示：修眉是一项细活儿，爱美的我们每年都至少做一次专业的眉型定位，保持其最佳的造型。但是，有些眉毛总是长在不该长的地方，那就需要适度的修整，如何修眉呢？

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

修眉是一项细活儿，爱美的我们每年都至少做一次专业的眉型定位，保持其最佳的造型。但是，有些眉毛总是长在不该长的地方，那就需要适度的修整，如何修眉呢？

1、修眉最好在浴后

最佳时间是在泡了热水澡或淋浴后，沐浴时的热度会打开皮肤毛囊，最好在有自然日光的情况下进行。

修完一次就要缓解生长一段时间，不然过频过短的修眉会使眉根组织分泌过多的生长激素，使眉毛变黑变硬生长迅速，最后象头发一样失去质感。所以建议眉毛2个月到一个季度修复一次，既能缓解组织伤害，又能给予大家一个光泽的眉毛。

2、眉毛不可能完全对称

两道眉毛并不总是对称的，因为眉毛不总是朝相同的方向生长。如果你想让你的眉型完全相同，你可能需要不停地拔，直到把它们全部拔完。

切勿在拔眉时利用放大镜来看，而是以跟镜子保持一个手臂的距离来观察眉形是否修整的粗细得当了，否则当你在放大镜中看到的眉毛粗细跟实际上比起来可能会细很多。

3、修眉远离眉弓

在修整眉形时，不需要过分的关注眉弓部位，只要按照自然的眉形拔出掉多余的杂毛即可，否则改变了眉弓的形状也会让整个眉形变得很奇怪。

4、不要依赖镊子

如果你的眉毛已经被拔的比较细了，那么就要尽量减少使用镊子拔眉的方式，否则会让你的眉毛变得更少更稀。