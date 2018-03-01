天气渐暖 如何温和洁面？

核心提示：进入春季后，天气渐渐暖和，多变的气候让脸上的油光又重新出现。其实，只要选对洁面品，换季油光真的没那么可怕。下面，小编带你一同了解春季应该如何洁面吧！
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进入春季后，天气渐渐暖和，多变的气候让脸上的油光又重新出现。其实，只要选对洁面品，换季油光真的没那么可怕。下面，小编带你一同了解春季应该如何洁面吧！
1、减少洗脸次数
刚换季，最不舒服的就是皮肤干燥紧绷了，如果这时候还频繁洗脸的话，更容易使皮肤的水分慢慢流失，越加干燥难受.所以应该适量减少洗脸次数.
干性肌肤：本来就属于油脂量较少的肤质，若洗脸的次数过多，导致皮肤会更干燥，因此在早上起床洗脸时，只要用清水直接洗就好，晚上因脸较脏，再用洗面奶洗即可。
油性肌肤：经常油光满面，所以多数人一天都会洗上好几次脸，但换季时候，皮肤外油内干，洗脸过多反而会刺激皮脂分泌，让皮肤更缺少出油更多。洗脸的次数也应降低，否则一样会使油脂量流失过多。
2、温水洗脸最佳
换季的时候，最好用温水洗脸.要注意洗脸的水温。有的人就是比较懒，懒得去弄点热水就直接用冷水洗脸，也有的人是油性皮肤，于是用很热的水洗脸。其实最适合的还是用温水洗脸，不要太冷也不要太烫。这样可以保证毛孔充分张开，又不会使皮肤的天然保湿油分过分丢失。
3、性质温和的洗面奶
夏天，皮肤出油过多，很多人喜欢用去脂力很强的泡沫洗面奶，但初秋时节，皮肤油脂分泌减少，如果再用强效控油的洗面奶，会让皮肤更加干燥.如果是干性皮肤的话，可以选择滋润一点的洗面奶.
4、洁面后注意保湿补水
洗完脸后，皮肤会一下子变得干燥，这时候就要注意保湿使用护肤品哦.可以使用保湿爽肤水再用保湿霜或乳液，滋润皮肤。干性皮肤的人不要用含有酒精的化妆水，油性皮肤最好选择清爽不油腻的保湿乳液哦。
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