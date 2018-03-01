如何消除脸上长的痘痘？

核心提示：不管男生女生，长痘痘的人不在少数，尤其长在脸上的人居多。脸上长痘痘除了清洁问题，更多的是内分泌的失调。内分泌失调是需要调理的，那么脸上长痘痘怎么调理呢？
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不管男生女生，长痘痘的人不在少数，尤其长在脸上的人居多。脸上长痘痘除了清洁问题，更多的是内分泌的失调。内分泌失调是需要调理的，那么脸上长痘痘怎么调理呢？调理内分泌并不是一件容易的事情，而且需要持之以恒。下面从几个方面为大家介绍。
1.饮食上需要避免油腻、辛辣刺激性食物，少吃油炸食品、甜食、辣椒等，宜清淡为主，常吃蔬菜水果、五谷杂粮有助于改善便秘、改善肤质。
2.日常作息要规律，不宜熬夜、酗酒、吸烟和长时间使用电脑；每天保持8小时以上睡眠，保持愉悦轻松的心情。
3.加强户外运动，经常户外活动、游泳运动，例如游泳、登山、跑步等等，常出汗可以疏通毛囊，有助于避免毛囊堵塞造成的痤疮、脓包。
4.日常皮肤护理方法要正确掌握，尤其是洁面、补水与保湿步骤。
调理脸上的痘痘，还要注意个人用品卫生，如每天休息和枕头接触那么长时间，脸部接触的枕巾和枕头一定要干净。枕巾最好一个星期洗一次，枕头要经常拿出去晒一晒，防止细菌滋生。
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