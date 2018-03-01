如何吃“辣”不长痘？

核心提示：喜欢吃辣，但一吃辣脸上就长痘痘，试过无数的方法但是不一定有效，想要彻底不长痘痘，就要找出脸上老是长痘的原因。
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喜欢吃辣，但一吃辣脸上就长痘痘，试过无数的方法但是不一定有效，想要彻底不长痘痘，就要找出脸上老是长痘的原因。
1、不长痘的秘诀：吃辣火锅的时候加点柠檬片
爱吃火锅的你，吃火锅时，火锅底料全是密密麻麻的花椒、辣椒，看着都在冒虚汗，这个时候在火锅底料里，加少许柠檬片，不仅能减少些油辣，也能提高火锅的“别有风味”。
2、不长痘的秘诀：睡前护理少不了
熬夜是导致皮肤变差的致命伤，长痘痘更是不可避免的事，不管多晚，只要坚持几分钟做好睡前护理，第二天就能美美的了。
3、不长痘的秘诀：额头肌肤露出来
当厚实严密的头发，完全遮住自己的额头时，额头的肌肤没有了呼吸空间，肌肤出了油，痘痘也因此冒然而生。留有刘海的美女们，到晚上的时候，记住把头发全部“掀”开，让额头的肌肤透出来好好休息一下。
4、不长痘的秘诀：补充维C
面对的压力过大，心理的抑郁会与之成正比，所以，都市女性出现失眠，是平常的事，而由失眠引起的内分泌失调，也是引起痘痘的主要原因。身体内部发出的信号，往往是最难攻克的，除了要放轻松自己的情绪外，还要多吃对身体有益的东西，例如维生素C、蔬菜、水果，每天至少要喝两公升水。
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