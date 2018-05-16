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女子自制芦荟面膜敷出一脸红疙瘩

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2018-05-16楚天都市报
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核心提示：嫌自己皮肤干燥，26岁的小静（化名）买来芦荟自制面膜，没想到补水不成反“毁容”，脸上长出红疙瘩。昨日，武汉协和医院皮肤科冯爱平教授表示，又到春夏交替时节，自制面膜美白、补水的爱美女性增多，殊不知能吃进肚子的不一定适合敷在脸上，如此操作有风险。

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　　嫌自己皮肤干燥，26岁的小静（化名）买来芦荟自制面膜，没想到补水不成反“毁容”，脸上长出红疙瘩。昨日，武汉协和医院皮肤科冯爱平教授表示，又到春夏交替时节，自制面膜美白、补水的爱美女性增多，殊不知能吃进肚子的不一定适合敷在脸上，如此操作有风险。

　　芦荟汁搽脸长红疹

　　“医生，您看我脸怎么了？”昨日，在武汉协和医院皮肤科，26岁的小静摘下口罩，脸颊、额头上全是一颗颗红疙瘩。该科教授冯爱平询问得知，小静正在用自制的芦荟汁当面膜。医生推断，这属于过敏皮炎

　　小静说，她在汉口一家外贸公司上班，平时注重保养，每晚花在护肤上的时间不少于1小时。近来，她发现鼻子、脸颊干燥脱皮，想起芦荟有补水功效，便去花卉市场买来两大盆，按照网上方法制作芦荟汁，储存在保鲜盒，并放进冰箱，每晚取一点在脸上反复轻抹，就当敷面膜。没想到第三天照镜子，脸上冒出一颗颗红疹子。

　　阿司匹林敷出“高原红”

　　除了热衷芦荟、西瓜片、黄瓜等敷面，不少爱美女性还模仿网上“美容秘方”，用阿司匹林自制面膜美白，让毛孔变细。

　　30岁的何小姐是武昌一家公司的设计师，经常户外作业。她说，前段时间发觉自己晒黑了，在网上发现阿司匹林的美白秘方后，她照着做，用纯净水将两片阿司匹林泡开，然后放入面膜纸，自制面膜敷脸。用了几天确实感觉皮肤变滑了，但连续半个多月，两颊发红明显，她担心药物浓度不好把握，会烧坏皮肤，便停用。

　　冯爱平教授说，所谓“阿司匹林面膜”，由于面膜中的水分被皮肤吸收后，皮肤细胞中充盈了水分，看起来会比较光滑、滋润，但皮肤很快会恢复原状。

　　能吃的不一定可以敷脸

　　“自制面膜有风险，有的不适合直接搽在脸上。”冯爱平教授表示，很多爱美女性因随意用芦荟、柠檬、西瓜皮等水果敷面，引发接触性皮炎、过敏性皮炎。新鲜芦荟中含有芦荟酸，而人的皮肤是中性，易引起过敏。“能够吃进肚子里的，不一定都可以敷在脸上。”冯爱平教授说，比如奶制品里面的大分子蛋白，长期使用后会让脸上的细菌微生物繁衍，严重的话还会产生毒素。此外，新鲜的果蔬来敷脸也是不行的，因其含有的果酸，维生素C的浓度高，皮肤不能承受，引发红肿、过敏反应。另外，一些果蔬含有光敏性物质，遇到阳光容易发生光敏反应，引发光敏性皮炎。

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