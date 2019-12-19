上亿元假化妆品被查！冒牌成本低到不敢相信，如何辨别化妆品的真假

核心提示：近日，东阳警方破获了一起特大跨境生产销售假冒化妆品案，涉案价值超过1亿元，这些化妆品成本仅几元甚至几毛钱，却冒充国际知名一线品牌进行出售，而且售价还不低，从上百元到上千元都有。

近日，东阳警方破获了一起特大跨境生产销售假冒化妆品案，涉案价值超过1亿元，这些化妆品成本仅几元甚至几毛钱，却冒充国际知名一线品牌进行出售，而且售价还不低，从上百元到上千元都有。





现在市面上的化妆品鱼龙混杂，真假难分，我想把我的一些在购买上的心得和体会说出来。

鉴别方法

一般假冒伪劣化妆品主要是仿冒进口名牌、国内名牌或市场上销路好的化妆品。虽然各级工商管理部门、质量监督部门和专业主管部门经常检查处理，但防不胜防，市场上仍然有假冒伪劣化妆品存在。因此，商业部门及广大消费者如能掌握一套鉴别假冒伪劣化妆品的有效方法，就可以有效地抵制假冒伪劣化妆品流入市场，减小其造成的危害，维护消费者的合法权益，也可以使商业的信誉和经济效益得到提高。

一、外包装的鉴别

化妆品的销售包装是鉴别假冒伪劣化妆品的一个重要方面。国家技术监督局于1995年发布了强制性国家标准《消费品使用说明化妆品通用标签》要求化妆品生产者从1996年12月1日起执行。外包装的鉴别主要从下面几个方面进行。

1、产品名称

合格化妆品的名称采用符合国家、行业及企业产品标准的名称，或反映化妆品真实属性且简明易懂的名称，当使用新创名称时，必须同时使用化妆品真实属性：产品名称应标注在包装的主视面。一般假冒伪劣化妆品的产品名称，伪造市场上畅销产品名称，采用同音不同字等方法，使之于合格产品很类似。仔细观察可以发现，这些假冒伪劣化妆品外包装字体、色彩、印刷等都与合格产品有一定差异。

2、制造者的名称地址

合格化妆品要求标明产品制造、包装、分销者经依法登记注册的名称和地址，合格进口化妆品应标明原产国名、地区名(指台湾、香港、澳门等)、制造者名称、地址或经销商、进口商、在华代理商及在国内依法登记注册的名称和地址。而一些假冒伪劣化妆品，在外包装上不写生产厂名及地址，而写“中国制造”，或仅写汉语拼音，或乱写外文来冒充出口，进口产品，骗取用户信任。

3、内装物量

国家技术监督局在国内贸易部、中国轻工总会及中华全国供销合作总社的协助下制定了《定量包装商品计量监督规定》，强调定量包装商品在其包装的显要位置必须正确、清晰地标注净含量，且净含量必须由国际通用的法定计量单位组成。如固定体商品质量g(克)、kg(千克)，液体、半流体商品用质量g(克)、kg(千克)或体积L(升)、ml(毫升)。而一些假冒伪劣化妆品就达不到以上要求。

4、生产日期及保质期

合格化妆品应标明产品生产日期(*年*月*日或*年*月)、产品保持期(*年或*个月)或限期使用日期(在*年*月之前使用)。日期标记应标注在产品外包装的可见面(除生产批号外)，而许多假冒伪劣化妆品则无生产日期及保持期。

5、许可证及标准号

合格化妆品应标明生产企业生产许可证号、卫生许可证号和产品标准号;特殊用途化妆品还须标注特殊用途化妆品卫生批准文号;进口合格化妆品应标明进口化妆品卫生许可证，表明具备进口化妆品证明文件。而假冒伪劣化妆品则不具备以上许可证号及标准号等。必要时应标明安全警告和使用指南。注明满足保持期和安全性要求的储存条件。

另外，对体积小又无小包装不便说明内容的裸体产品(如唇膏、化妆笔类等)，应标住产品名称和制造者名称。

二、外观的鉴别

从外观上看，不合格化妆品的瓶身往往较为粗糙，有明显疤阆或条纹、瓶盖与瓶口配合不紧密，易滑牙等。对于雪花膏、润肤乳液、香波等化妆品，从内容物的外表也能看出质量优劣。通常的假冒伪劣化妆品的特征是：

1、产品结构粗糙、不细腻;

2、产品有充气、发胀、发霉、发臭现象;

3、产品有凝聚、干缩、抽水分离等现象。例如雪花膏干缩到四周脱离瓶体及膏体表面出现油或水的污浊液体;

4、液体产品如香波、乳液等稠度不够，有沉淀物产生。例如将不合格的洗发液上下摇动，洗发液会因稠度不够而流动较快，打开瓶向下斜置使少量液体流出时，流出的液体水滴状，而合格产品是不断线的细线状;

5、产品变色或香气不纯正或有异味。

三、使用上的鉴别

有些商品使用后皮肤和头发感觉不舒服，乳皮肤有灼热感、发紧、起面条等现象，严重的能引起过敏等皮肤病;劣质洗发香波使用后会产生瘙痒、头皮屑等不良反应，严重的能引起头发脱落。

1、根据国家有关标准进行检验鉴别

国家对化妆品生产工作极为重视，现已对二十多个系列产品制定了国家、行业产品标准及化妆品强制性卫生标准，而且其他标准也正陆续制定。进行这类检验鉴别工作是对其感官、理华和卫生标准进行检验，主要由质量监督检验部门检验。

2、PH值

从进行化妆品的检验工作来看，大部分不合格化妆品的PH值偏高超标，达多数超过8.0。在没有实验仪器的条件下，可用简易方法鉴别;先将产品稀释，按一定比例溶于经煮沸10min后的温开水中，用精度为0.5的PH试纸测试，如果PH试纸显色范围不在4.0-8.0之间，表明PH值超标，被检产品视为伪劣品。

3、有效物含量

由于化妆品中的有效物--表面活性剂成本较高，所以假冒伪劣化妆品中的有效物含量较低，仅达2%-3%，使洗发香波等产品泡沫不丰富，去污能力不够。

4、生产工艺

绝大部分假冒伪劣化妆品的生产场地简陋，生产工艺落后，故产品质量较差。乳润肤乳液等产品，如果乳化，均质时间不够，就会使其稳定性下降，出现分层、油水分离等现象;且细菌及重金属等指标也超过国家规定的标准。

随着人民生活水平的不断提高，对化妆品的要求也将不断提高。今后化妆品品种将日益繁多、不断发展，因此，我们还需进一步加强学习，积累经验，才能用更科学的方法来鉴别假冒伪劣化妆品。广大消费者还应该加强自我保护意识 ，学会用法律武器来抵制和打击假冒伪劣化妆品。