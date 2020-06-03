核心提示：换季时，我们的脸上总会出现干燥或脱皮的现象，我们该怎么办？

换季时，我们的脸上总会出现干燥或脱皮的现象，我们该怎么办？ 怎样给脸部皮肤补水。有几种小方法可以有效地缓解我们脸上的干燥感觉，并迅速补充脸上的水分。

怎样给脸部皮肤补水

湿敷化妆水，如果平时嫌那些一块面膜比较麻烦的小仙女，可以尝试用市面上买的压缩面膜，在纸上倒入足够的化妆水，然后摊开放在脸上，平滑气泡，如果是局部区域，如鼻翼两侧或脸颊两侧有皮肤现象，可以用小块棉花湿润，在干燥的地方涂抹，这样，可以节省化妆水的用量，也可以节省胶片的时间，方便有效。

使用保湿喷雾，保湿喷雾是离家或工作时的珍宝。因为，在旅行或户外活动的路上经过阳光暴晒，喷一些水喷雾，实际上是一个很好的方式来冷却舒缓面部。 炎热的夏天，脸上的皮肤相对缺水，皮肤的水分含量较少，保湿喷雾清爽，不粘手，也让皮肤增加水分。推荐保湿喷雾的另一个原因是容易携带，可以买一些小分枝保湿喷雾，这样无论去哪里，都可以快速补充面部水分。

多喝水，如果想让皮肤处于一种柔软、闪亮的状态，就必须喝水。在平时的生活中，要多喝水，其实也是保证身体不缺水的一个关键地方。如果我们的身体不缺水，那么皮肤反馈给会很好。 因此，每天都要喝足够的饮用水，这也是一种有效且性价比高的护肤，补水的好方法。

多吃水果，平时的日常饮食习惯，对皮肤的影响很大，如果平时能多吃一些具有良好补水效果的水果，也可以从面部皮肤收到反馈。因此，可以多吃苹果、梨、石榴、猕猴桃等水果。这样，不仅补充身体需要的各种维生素，而且间接地让自己补充水分。

注意防晒，很多人认为只有夏天才需要防晒，其实这是错误的，防晒一年四季都要做，有效的阻挡紫外线对于皮肤的刺激，对于保持皮肤的水分也有很大的帮助。



