核心提示：皮肤过于干燥会特别不舒服，造成皮肤干燥的主要原因是因为皮肤过度缺水，从而引起不适，症状表现就是皮肤发紧，个别部位会有脱皮现象。一般脱皮发痒的症状会发生在刚刚洗澡过后，尤其是随着年龄增长，气候在不断变化，热水洗澡再使用不当的洗涤类产品，那么很容易加重皮肤干燥发痒的症状。当出现皮肤干燥发痒怎么办才好？
皮肤过于干燥会特别不舒服，造成皮肤干燥的主要原因是因为皮肤过度缺水，从而引起不适，症状表现就是皮肤发紧，个别部位会有脱皮现象。一般脱皮发痒的症状会发生在刚刚洗澡过后，尤其是随着年龄增长，气候在不断变化，热水洗澡再使用不当的洗涤类产品，那么很容易加重皮肤干燥发痒的症状。当出现皮肤干燥发痒怎么办才好？
皮肤干燥发痒怎么办
1、保持皮肤足够干净，但要正确保持，并不提倡每天洗澡，这样会把皮肤的角质层与油脂破坏掉，反而容易缺乏自然保护，失去保湿功能，这样就会使皮肤变得格外干燥发痒。尤其是冬天，天气本来就比较冷，过于频繁地洗澡只会让皮肤越来越干燥，除非每天要干大量体力活，出大量汗，身体可能会有灰尘，这种情况下就是要积极参与皮肤清洁。如果没有什么特别情况，建议冬天每三天洗一次澡即可。
2、皮肤干燥发痒尽可能不要用太热的水，虽说泡个热水澡感觉很舒服，洗澡结束之后因为用过太热的水，反而会发现皮肤有被轻微损伤，会不同程度上影响皮肤的新陈代谢功能，反而会加剧干燥瘙痒的症状，因此为了避免加重皮肤干燥发痒的问题，尽可能不要用达热的水，只要不冷就行。
3、皮肤干燥易瘙痒的人要格外注重保湿，每次洗完操后立刻使用保湿类的身体乳，足够保湿能就能避免治疗干燥，干燥被治疗好，瘙痒感自然而然就会变好。
皮肤干燥发痒怎么办？就是注意日常护肤，不要每天只关注面部皮肤，身体的皮肤也要使用针对性的身体乳，水润形产品是最适合干燥类皮肤的人使用。如果皮肤过度干燥且发痒症状非常严重，那么比较建议到医院皮肤科进行检查并接受治疗，找到诱因才能达到最根本的治疗效果。
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