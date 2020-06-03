核心提示：在人的皮肤表面都会有受到角质层的保护，这个角质层不能太薄也不能太厚，角质层太厚皮肤就会粗糙，容易堵塞毛孔，发生起痘，可是如果角质层过薄，也会导致皮肤变得敏感，因为皮肤会直接裸露在空气和紫外线下，这样就很容易发生过敏反应。

大家都知道皮肤是需要清洁的，如果不清洁干净，皮肤很容易起痘也容易起色斑，可是有些人对于清洁皮肤的度掌握的不是很好，结果对皮肤做了过度的清洁，皮肤过度清洁也会引起一些不好的反应，那么今天就来带大家了解一下皮肤过度清洁会怎么样？

在人的皮肤表面都会有受到角质层的保护，这个角质层不能太薄也不能太厚，角质层太厚皮肤就会粗糙，容易堵塞毛孔，发生起痘，可是如果角质层过薄，也会导致皮肤变得敏感，因为皮肤会直接裸露在空气和紫外线下，这样就很容易发生过敏反应。

皮肤过度清洁之后，除了容易过敏之外，还有可能会发生红血丝的情况，因为过度清洁引起角质层过薄，皮肤表层内部的毛细血管就失去了保护，这样就会在受到外界空气侵害的时候发生扩张和充血，从而导致面部红血丝的情况出现。

对皮肤做过度的清洁还有可能会引发皮炎，都知道毛孔清洁不到位会引发脂溢性皮炎，但是很多人不知道如果皮肤的毛孔过度裸露，会受到外界细菌的侵害，这样也有导致毛孔发炎的可能性。

皮肤的正确清洁方法应该是每天早晚各一次，洗的时候如果是干性皮肤的人，皮肤油脂不多的情况下，不需要反复清洗，如果是油性皮肤，毛孔中油脂过多，就需要反复清洗，所以大家在洗脸的时候一定要先分清自己的肤质，然后在选择界面用品和洗脸的方法。

看了上面的介绍，相信大家都知道了到底皮肤过度清洁会怎么样，希望所有人都能对皮肤的正确清洁方法有一个正确的认知，也希望所有人都能做好皮肤的护理，尤其是面部的皮肤，在清洁之后一定要用补水保湿效果好的护肤品做养护，另外在化妆之前一定要用隔离霜将化妆品隔离，这样才能使自己的皮肤健康度更好。