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怎样修复激素脸

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2020-06-03 15:23:4439健康网
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核心提示：随着社会的不断进步，人们的生活水平也在不断的提高，而在解决了温饱之外，有不少女性对于自己肌肤越来越重视，而且护肤品也是层出不穷，然而，在日常生活中有不少女性由于护肤不当而出现了激素脸，无疑这会影响到外在形象，那么怎样修复激素脸才好呢？我们一起来看下面的介绍。

随着社会的不断进步，人们的生活水平也在不断的提高，而在解决了温饱之外，有不少女性对于自己肌肤越来越重视，而且护肤品也是层出不穷，然而，在日常生活中有不少女性由于护肤不当而出现了激素脸，无疑这会影响到外在形象，那么怎样修复激素脸才好呢？我们一起来看下面的介绍。

怎样修复激素脸？要想恢复激素脸要从根本上解决，即为修护受损的肌肤屏障，介绍如下：

1、禁止激素产品：只所以会出现激素脸，往往是由于用了激素产品导致的，因此大家要注意先停掉那些所谓的速效特效的产品，通常来说，效果立竿见影的所谓护肤产品大多都含有激素的，应该尽量避免，以防再一次使用了含激素的产品，进一步加重激素脸的情况。

2、做好防晒：修复激素脸还要注意做好防晒工作，因为激素脸往往会让脸部的肌肤越发的敏感与脆弱，因此这样不但容易被晒黑晒伤，脸上还会出现色斑，出门的时候涂抹安全的防晒霜，还可以用遮阳伞，口罩、墨镜等物理防晒方式。

3、补水保湿：补水保湿也是非常关键的，建议大家每天早晚都要使用保湿水和保湿乳，有条件的每周三到四次保湿面膜。

4、温和洁面：温和洁面对于激素脸的恢复也有很大的帮助，建议使用温水进行洁面，尽量减少外界的不良刺激，如手抓、外用肥皂、热水烫洗等。同时选用一款纯天然、温和的洁面产品，切记不要乱用护肤品，特别是可以快速美白、祛斑的产品。

怎样修复激素脸？以上就是相关内容的介绍，相信大家都有所了解了吧，建议大家在日常生活中不要乱用护肤品，要根据自己的肤质选择适合的护肤产品，而且一定要去正规的渠道购买，其实，激素脸的彻底修复，是以年为单位计算的，而不是以天计算的。因此不管是哪种方法，一定要坚持才会有效果。

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