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如何区分油性皮肤和干性皮肤 油性皮肤怎么护理好

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2020-06-03 15:23:4439健康网
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核心提示：护肤对于女性朋友来说是每日当中尤为重要的一环，而为了更好地护肤，为自己挑选正确的护肤品是非常重要的。但是要注意的是挑选护肤品之前，一定要先提前了解自己皮肤的性质，尤其是像油性皮肤和干性皮肤是必须要区分清楚的。

护肤对于女性朋友来说是每日当中尤为重要的一环，而为了更好地护肤，为自己挑选正确的护肤品是非常重要的。但是要注意的是挑选护肤品之前，一定要先提前了解自己皮肤的性质，尤其是像油性皮肤和干性皮肤是必须要区分清楚的。那如何区分油性皮肤和干性皮肤？油性皮肤怎么护理好？下面我们一起来详细了解一下！

如何区分油性皮肤和干性皮肤？

说到如何区分油性皮肤和干性皮肤这个问题，其实区分油性皮肤和干性皮肤并不困难，因为这两种肤质在日常生活中的表现差异还是非常明显的。

首先油性皮肤的特点是皮肤粗厚，毛孔明显，部分毛孔很大；与此同时油性皮肤的群体他们的皮肤日常皮脂分泌多， 特别在面部及T型区可见油光，经常是刚刚洗完脸不久就可以感觉到油光满面的，因此皮肤的纹理看起来也非常粗糙。

而干性皮肤的肤质细腻，毛孔不明显，皮脂分泌少而均匀，没有油腻感觉，但是干性的皮肤比较干燥，看起来显得清洁、细腻而美观。需要注意的是干性皮肤经不起外界刺激，如果不注意补水的话是很容易会出现皱纹的。

那油性皮肤怎么护理好？

对于油性皮肤来说一定要注意日常的清洁要做好，注意T区偏油的位置，主要是额头、鼻子和鼻翼两侧、下巴等位置要做好按摩，这样才能够诱出油脂，让皮肤保持干爽。

与此同时油性皮肤的群体要注意定期祛角质，这样可以帮助疏通毛孔；另外在祛角质以后一定要注意多补水，这样才能够避免痘痘的出现。

以上就是关于如何区分油性皮肤和干性皮肤的相关内容介绍，很显然油性皮肤和干性皮肤区分起来还是比较容易的，我们需要针对自己的皮肤类型来一一护理。不要随随便便就为自己选择一些护肤品，到头来花了钱却没有很好的护肤效果，那样就得不偿失了。

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