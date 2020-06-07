核心提示：天生的黑皮肤如何变白？ 如果天生就是黑皮肤，那么在美白方面会有很多疑惑，盲目使用美白护肤品是不可取的
天生的黑皮肤如何变白？ 如果天生就是黑皮肤，那么在美白方面会有很多疑惑，盲目使用美白护肤品是不可取的，建议采用健康的方法，这样更可靠，而且效果也很好哦！
天生的黑皮肤如何变白
维生素C有美白作用，但最好吃维生素C胶囊，扔在水里会溶解，早晚吃。因为维生素C即使摄入过多，也会随尿排出，不会囤积在体内，晚上需要加一些。维他命C口含锭或是维他命C软糖，效果就很有限了。
新鲜牛奶也是不错的饮品，早上起来如果不喝豆浆，可以喝新鲜牛奶。睡前喝热鲜牛奶可以帮助睡眠，早上喝冰鲜牛奶可以解决宿便，当早上喝新鲜牛奶的时候，会感觉很好，最重要的是鲜奶是白色的，总觉得喝鲜奶也有辅助美白的效果！
正确洗脸，超过70%的女性没有选择自己的洁面产品，而洗涤方法也有不同程度的误解。及时调整洗脸方式，否则错误的护理会每天损伤皮肤，让擦拭任何护理产品都是无效的。
保证睡眠，忽视深夜保养很容易使皮肤年龄=实际年龄x1.2，这就是为什么美容行业从来没有推动过时间维护的想法，深夜美容，有效睡眠可以让你每天保持比别人更长的8个小时！
午后不要喝茶，铁是使脸变红的重要因素，作为补充，维生素C促进铁的吸收，柑橘橘子，如橘子和柚子汁是最好的。所以如果晚饭后不喝茶，你的脸就会红润。
做好防晒，欧洲和美国最新的调查数据显示，女性每天涂抹防晒霜，50岁看起来比实际年龄年轻13岁看起来只有37岁。知道问题的严重性，日常都要注意防晒。
注意补水，一些肤色偏黑的女性粗糙肌肤，补充水分是最简单的方法。除了每天喝8杯水，前后运动和浴补水平时可以准备喷雾瓶，装满矿泉水、光喷雾不时脸颊和裸露的皮肤，再用干毛巾。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。详情...
不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
女性在怀孕的时候盆底肌会随着胎儿的发育的而撑大，…… [详细]
发烧是小儿很常见的一种症状，宝宝发烧什么情况下应…… [详细]
小满时节里，养生粥一直是作为食疗养生的手段来推荐…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参…… [详细]