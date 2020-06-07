核心提示：天生的黑皮肤如何变白？ 如果天生就是黑皮肤，那么在美白方面会有很多疑惑，盲目使用美白护肤品是不可取的

天生的黑皮肤如何变白？ 如果天生就是黑皮肤，那么在美白方面会有很多疑惑，盲目使用美白护肤品是不可取的，建议采用健康的方法，这样更可靠，而且效果也很好哦！

天生的黑皮肤如何变白

维生素C有美白作用，但最好吃维生素C胶囊，扔在水里会溶解，早晚吃。因为维生素C即使摄入过多，也会随尿排出，不会囤积在体内，晚上需要加一些。维他命C口含锭或是维他命C软糖，效果就很有限了。

新鲜牛奶也是不错的饮品，早上起来如果不喝豆浆，可以喝新鲜牛奶。睡前喝热鲜牛奶可以帮助睡眠，早上喝冰鲜牛奶可以解决宿便，当早上喝新鲜牛奶的时候，会感觉很好，最重要的是鲜奶是白色的，总觉得喝鲜奶也有辅助美白的效果！

正确洗脸，超过70%的女性没有选择自己的洁面产品，而洗涤方法也有不同程度的误解。及时调整洗脸方式，否则错误的护理会每天损伤皮肤，让擦拭任何护理产品都是无效的。

保证睡眠，忽视深夜保养很容易使皮肤年龄=实际年龄x1.2，这就是为什么美容行业从来没有推动过时间维护的想法，深夜美容，有效睡眠可以让你每天保持比别人更长的8个小时！

午后不要喝茶，铁是使脸变红的重要因素，作为补充，维生素C促进铁的吸收，柑橘橘子，如橘子和柚子汁是最好的。所以如果晚饭后不喝茶，你的脸就会红润。

做好防晒，欧洲和美国最新的调查数据显示，女性每天涂抹防晒霜，50岁看起来比实际年龄年轻13岁看起来只有37岁。知道问题的严重性，日常都要注意防晒。

注意补水，一些肤色偏黑的女性粗糙肌肤，补充水分是最简单的方法。除了每天喝8杯水，前后运动和浴补水平时可以准备喷雾瓶，装满矿泉水、光喷雾不时脸颊和裸露的皮肤，再用干毛巾。