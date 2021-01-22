痘痘和痘印怎么消除 脸上有痘印怎么办才好

核心提示：生活中很多人都会有长痘痘的情况，毫无疑问脸上长痘痘一定会让人非常的烦恼，好不容易等到痘痘消除了，脸上又出现了难以消除的痘印，想必更是非常困扰的。

生活中很多人都会有长痘痘的情况，毫无疑问脸上长痘痘一定会让人非常的烦恼，好不容易等到痘痘消除了，脸上又出现了难以消除的痘印，想必更是非常困扰的。那痘痘和痘印怎么消除？脸上有痘印怎么办才好？下面我们一起来详细了解一下！

痘痘和痘印怎么消除？

（1）维生素E去痘印

痘痘和痘印怎么消除？用维生素E去痘印想必是很多人都曾经试过的一种方法，操作也很简单，效果也是非常不错的。首先我们需要取一粒维生素E，用针挑破，把里面的油脂液体挤出来，然后涂在脸部痘印处，并加以按摩，待维生素E完全吸收后即可。坚持用维生素E来按摩痘印处，是可以促进脸部血液循环，长期坚持可有效消除痘印。

（2）珍珠粉去痘印

说到痘痘和痘印怎么消除这个问题，珍珠粉捣成糊状敷脸也是很不错的一种方法。首先珍珠粉具有美白、淡化黑色素的作用，将优质的珍珠粉加入牛奶混合成膏状，清洁好脸部后，均匀的敷上，20分钟后洗净。每星期2次，一段时间后我们的皮肤会变得净白无瑕。

（3）平时坚持清淡饮食

实际上导致痘痘出现的原因有很多，其中饮食油腻辛辣，就可能是导致痘痘发生的一个原因。为了更好地消除痘痘和痘印，在我们的日常的时候，饮食就尽量要清淡一些，比如多吃水果蔬菜，尽量避免高油、高盐、高糖的食物。痘痘和痘印怎么消除？为了帮助自己的皮肤越来越好，我们平时都应该坚持清淡、营养的饮食，尽量做到多吃新鲜的蔬菜和水果，不吃油炸的、上火的食物，最终才能有好的护肤效果。

以上就是关于痘痘和痘印怎么消除的相关内容介绍，实际上导致痘痘、痘印的出现都是需要小心应对护理的，坚持做好日常护理工作，才能够让自己的皮肤变得越来越好。