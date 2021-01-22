核心提示：提到黑眼圈，大家应该不陌生吧，这是生活中很见的一种肌肤问题，其实大家都知道，黑眼圈的出现往往会让人看起来疲倦不堪，没有精神，因此就影响外在美观。大家都知道熬夜会引起黑眼圈，但是在日常生活中，有些人并不经常熬夜，但是眼眶周围却常有黑眼圈，这是为什么呢？究竟，黑眼圈是怎样引起的呢？我们一起来看下面的介绍。

提到黑眼圈，大家应该不陌生吧，这是生活中很见的一种肌肤问题，其实大家都知道，黑眼圈的出现往往会让人看起来疲倦不堪，没有精神，因此就影响外在美观。大家都知道熬夜会引起黑眼圈，但是在日常生活中，有些人并不经常熬夜，但是眼眶周围却常有黑眼圈，这是为什么呢？究竟，黑眼圈是怎样引起的呢？我们一起来看下面的介绍。

黑眼圈是怎样引起的

１、睡眠不足：睡眠不足是引起黑眼圈的主要原因之一，中医介绍，夜卧则血归于肝，如果生活中经常熬夜就会直接影响阴血滋养肝木。而肝为将军之官，因此经常熬夜就会产生黑眼圈，除此之外，还有可能会出现急躁易怒、头晕头痛、眼睛布满红血丝等肝火症状，因此建议大家不要经常熬夜。

2、过度疲劳：过度疲劳也会引起黑眼圈，有句俗话是这样说的，久视伤血，换而言之，如果在日常生活中总是长时间盯着电脑、手机，这样就会导致眼皮过度疲乏，从而加重黑眼圈。

3、清洁不彻底：皮肤清洁不彻底也是引起黑眼圈的主要原因之一，在日常生活中，有不少人为了图方便，因此就会直接使用面部的卸妆产品卸除眼妆，其实这种做法是不正确的，而是应该使用一些专业眼部卸妆产品。据相关研究表明，如果眼妆清洁不干净，那么就会导致深色素微粒会渗透至眼皮内，慢慢地就会道砟眼部就会形成色素沉淀，进而出现黑眼圈。

4、肾虚：黑眼圈还有可能是由于肾虚导致的，从人体医学方面而言，黑眼圈的发生多与肾亏有关。这是由于肾精亏少就会导致两眼缺少精气的润泽，肾之黑色就浮越于上，这时就会导致双目无神，眼圈发黑。需要大家引起重视的是，如果长时间生活方式不健康，或者是过度的劳累，就会出现黑眼圈。

黑眼圈是怎样引起的？综上所述，黑眼圈的发生与睡眠不足、过度疲劳、清洁不彻底以及肾虚等诸多因素有关，因此大家注意尽量的避免这些因素发生在自己的身上，平时要养成良好的生活习惯，做到起居有常，饮食规律等，除此之外，要多进行体育锻炼，保持良好的心态，这样也有利于皮肤更加健康。



