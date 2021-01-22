核心提示：眼部皱纹的形成原因有哪些？皱纹的出现往往预示着不再年轻，尤其是眼部，由于此部位的肌肤比较敏感，因此更容易会出现皱纹，除此之外，还有很多的原因会引起眼部皱纹的形成，了解这些原因，可以有效的缓解这种肌肤问题出现，究竟，眼部皱纹的形成原因有哪些呢？我们一起来看下面的介绍。

眼部皱纹的形成原因有哪些？皱纹的出现往往预示着不再年轻，尤其是眼部，由于此部位的肌肤比较敏感，因此更容易会出现皱纹，除此之外，还有很多的原因会引起眼部皱纹的形成，了解这些原因，可以有效的缓解这种肌肤问题出现，究竟，眼部皱纹的形成原因有哪些呢？我们一起来看下面的介绍。

眼部皱纹的形成原因有哪些

1、表皮组织干燥变薄是引起眼部皱纹形成的主要原因之一，也就是说，由于皮肤的真皮层胶原蛋白弹力纤维补充不足而变细，这样就会导致皮肤失去网状支撑力。而皮肤的弹性也会大大折扣，因此就导致在遭受挤压后就不再复原，慢慢地就会导致皮肤下垂、产生皱纹。而如果皮肤的皮脂腺的机能有所下降，皮脂分泌大大的减少，那么就会导致皮脂膜不容易再形成，从而致使角质层的水分比较易流失，进而让肌肤变得非常干燥，久而久之就会产生很多的小细纹。

2、眼部皱纹还有可能是由于紫外线照射引起的，据相关研究表明，阳光中的紫外线为眼部肌肤老化的催化剂，如果长时间在阳光下暴晒，那么往往会直接引起眼部血管的扩张，慢慢地就会让皮肤内的骨胶原和弹性蛋白纤维受损弱化，这时就会出现黑色素分布不均的情况，再就是，如果长时间处于吸烟的环境下，也会让大家的肤质有明显的下降，这时就会加速皮肤老化过程，从而让皱纹提早出现。

3、眼部皱纹的形成还与习惯性表情有关，在日常生活中有一种“性格”皱纹，也就是容易引起皱纹的性格。通常来说，人都有七情六欲、喜怒哀乐，而这些情绪肯定是会在脸上表现出现，因此就会对面部肌肉引起牵引。久而久之，重复性动作就会让肌肉形成长久性收缩，慢慢就会形成皱纹，最常见的就是抬头纹、眉间纹等。

眼部皱纹的形成原因有哪些？以上为大家介绍了眼部皱纹的形成原因，相信有都有所了解了吧，由此看来，有些不良的习惯也会引起眼部皱纹的形成，因此这要引起大家的重视，建议在日常生活中要养成良好的生活习惯，在外出时，尤其是夏季要做好防晒工作，而且还要保持充足的睡眠，有良好的心情，这样可以延缓眼部皱纹的发生。