核心提示：平时女性在护理肌肤方面都会有自己的一套方法，因为不同肤质所采取的护肤方式有着一定的区别，但归根结底，肌肤在不缺水的状态下进行护肤才会有效果。所以平时我们经常会听到美容博主宣传补水的重要性。那么，补水和保湿哪个重要呢？

平时女性在护理肌肤方面都会有自己的一套方法，因为不同肤质所采取的护肤方式有着一定的区别，但归根结底，肌肤在不缺水的状态下进行护肤才会有效果。所以平时我们经常会听到美容博主宣传补水的重要性。那么，补水和保湿哪个重要呢？

作为女性来说，平时肌肤只有不缺水，才会更加健康富有光泽与弹性，所以平时护理过程中，大多数女性都会着重于肌肤的补水与保湿。只有肌肤不缺水，才会更加透亮，散发年轻的光泽。下面我们就来介绍一下补水和保湿哪个重要，对此不太了解的朋友可以通过下文来学习一下。

1补水和保湿哪个重要？

首先我们要知道，补水和保湿，这是两个不同的概念。在很多人的传统观念中，补水和保温是一回事，在护肤品专柜的营业员口中，补水和保湿，更是可以互相替换的词汇，是可以让皮肤变得水润的基本。其实补水侧重的是将外界的水“弥补”到皮肤之中，比如平时我们使用的补水喷雾、爽肤水、敷面膜等方式；而保湿则侧重的是帮助皮肤把表层的水分给“锁住”，让水分不丢失，皮肤保湿润泽的状态。代表性方式有涂抹乳液、涂面霜产品。在平时的护肤过程当中，补水不一定是必要的，但保湿却是有必需要做的。补水不保湿的护肤方式，即使花再多钱都将徒劳。

2补水没有保湿重要:

因为平时所谓的：“补水”方法，其实并不能真正的将水分弥补到皮肤的深层，只能停留在皮肤的角质层——因为我们的皮肤存在着皮肤屏障，它保护着我们的皮肤不会受到外界的细菌、污染、有害物质的损伤，但同时也阻止了外界的水分、营养成分无法轻松地弥补到皮肤深层之中。因此，“补水”只能让角质层细胞短时间内吸饱水。但过不了多久，这些水分就会丢失掉，皮肤也再次干燥。（除非你是使用无针水光，离子导入，水光针等美容方式将补水保湿成分导入到皮肤深层，那才是有用的）