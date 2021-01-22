核心提示：大多数的人在每天的时候都会化妆，并且在每天晚上睡觉之前都养成了卸妆的好习惯，当然在卸妆的时候，都会使用到一些卸妆的产品，这些产品主要是帮助自己可以把妆容卸的更干净一些，如卸妆水、卸妆膏等，那么卸妆水好还是卸妆膏好呢？

大多数的人在每天的时候都会化妆，并且在每天晚上睡觉之前都养成了卸妆的好习惯，当然在卸妆的时候，都会使用到一些卸妆的产品，这些产品主要是帮助自己可以把妆容卸的更干净一些，如卸妆水、卸妆膏等，那么卸妆水好还是卸妆膏好呢？

卸妆水好还是卸妆膏好

对于不是经常使用卸妆水或者是卸妆膏的女性来讲，对于这两种产品的区别很难进行判别，很多人也没卸妆膏和卸妆水是一样的，都是帮助卸妆的。不过这两者之间有着很大的不同。比如说在治理方面不一样，卸妆水的话是比较轻的，对于眼睛或者是对船长皮肤比较薄的部位比较适合，由于有一些人使用卸妆膏，很容易进入到眼睛而言，鼻炎先模糊等不舒服的现象，而卸妆水的话就不会出现这样的问题。

卸妆水的话对于油性肌肤，敏感肌肤以及混合性肌肤比较适合使用，因为在卸妆水里面没有含有油分，质地比较轻薄，对于皮肤造成的刺激也会比较低一些，适合用来卸淡妆以及日常的妆容。卸妆水的优点是成分不油腻，质地比较轻薄，对皮肤没有负担。而缺点的话是比较容易残留，对于浓妆来讲，卸妆力不足。

卸妆膏的话，对于经常化浓妆或者是每天都有上妆习惯的人群来讲比较适合，中性以及干性皮肤的人也比较适合使用卸妆膏，卸妆膏使用之后最好再使用洁面乳清洁一次，这样的话可以更彻底的清洁，优点的话是有着比较强的清洁力，而缺点的话是在卸妆时会有油腻的感觉，容易闷痘。

卸妆水好还是卸妆膏好呢？在市场上卸妆水和卸妆膏都是很常见的卸妆产品，其实这两者之间并没有好坏之分，只是根据他们的特点，使用的人群有所不同，对于不同的肤质而进行使用，大家可根据自己的情况选择适合自己的卸妆产品。