维生素E是抗氧化之星，内服防衰老，外用淡疤痕？这样吃才正确

核心提示：“医生，我前段时间经常熬夜加班，然后现在感觉皮肤很差，听说吃维生素E抗衰老，对皮肤有好处，真的是这样吗？” 临床上，有太多这样的患者，对维生素E抱着相同的疑问。尤其是女性朋友，对维生素E美容抗衰老的功

“医生，我前段时间经常熬夜加班，然后现在感觉皮肤很差，听说吃维生素E抗衰老，对皮肤有好处，真的是这样吗？”

临床上，有太多这样的患者，对维生素E抱着相同的疑问。尤其是女性朋友，对维生素E的美容抗衰老功效都是半信半疑，那么，维生素E是否真的具有这样的效果呢？

那首先，就得了解维生素E究竟是什么。

一、维生素E真的可以美容淡斑吗？

维生素E属于脂溶性维生素，因为和生殖功能相关，所以又有生育酚的名称。维生素E受到大力追捧的一面，就是它的抗氧化能力。

在日常生活中，精神压力大、大气污染以及紫外线的照射等因素，导致人体的皮肤会逐渐变差，这本质上是健康细胞产生了过多的自由基，自由基会攻击细胞，加速衰老。而维生素E正好可以和自由基结合，这样就能抵抗氧化，起到了延缓衰老的效果。

此外，维生素E还可以抑制酪氨酸酶的活性，而酪氨酸酶会促使黑色素的生成，让皮肤出现色斑、色素沉淀。如此一来，维生素E就起到了淡化瘢痕的作用。





在现实生活中，只要饮食均衡合理，就没有必要额外补充维生素E。除了抗氧化和美容效果，维生素E在临床上还有其他的功效。

二、维生素E的临床应用十分广泛



1.地中海贫血

维生素E的抗氧化功效，可以治愈地中海贫血，防止红细胞膜上的不饱和脂肪酸被氧化。

2.老年性黄斑变性

维生素E可以保护视网膜，保护视网膜上皮层不被氧化损伤，从而降低老年性黄斑变性发生的风险。

3.预防动脉粥样硬化

维生素E可以有效的改善脂质代谢，阻止动脉内皮细胞“泡沫化”，也可以平衡内皮细胞的胆固醇代谢，预防动脉粥样硬化疾病。

4.非酒精性脂肪肝

维生素E可以缓解脂质氧化引起的肝组织损害，能够促进非酒精性脂肪肝患者的转氨酶恢复正常，而且也能改善脂肪肝的炎症损伤程度。

5.皮肤疾病

维生素E可以抑制老年斑和色素斑的形成，防止色素在皮肤表层的沉着。而且，它能够促进养分的输送，改善体内的代谢排泄情况，有利于色斑的修复和祛除。此外在临床上，它还能应用于干燥性皮炎的治疗。

6.不孕不育

维生素E又被称为生育酚，可以促进性激素的分泌，改善男性精子的数量和活力，使女性的雌激素分泌增高，这样就能提高自然怀孕的能力。

三、作用虽多，也不能过量服用

虽然维生素E的作用和效果都不错，但过量服用同样会对身体造成不利影响。

长期过量服用维生素E，可能会导致出现血压升高、头痛、视力模糊、肌肉衰弱、口角炎、荨麻疹等一系列不良反应，严重的患者还可能会出现肺栓塞或者血栓性静脉炎。

根据我国膳食指南的推荐，成年人的每日维生素E摄入量要保持14 mg α-生育酚当量，具体服用量因含量不同而异，应该参考药物的说明书服用。而且，只要不存在体内缺乏的情况，通过正常的饮食就可以获取维生素E。

坚果、植物油、绿叶蔬菜、种子谷物都是维生素E的主要来源，每天一小把杏仁（50g左右），就能满足所需。



需要注意的是，在额外补充维生素E的时候，要避免和以下几种药物一起服用。

维生素K，维生素E具有抗凝作用，而维生素K有助于凝血，两者相互拮抗，不能一起服用。

雌激素，两者一起服用，会增加血栓性静脉炎的风险。

阿司匹林，两种药物都有助于降低血液的粘稠度，一起服用会增加阿司匹林的不良反应风险。

洋地黄，维生素E对洋地黄的功效有增强效果，一起服用可能会增加洋地黄中毒。

干扰脂类吸收的药物，维生素E属于脂溶性维生素，而干扰脂类吸收的药物，会影响维生素E的吸收和功效。

日常生活中，菜籽油、芝麻油、核桃、瓜子以及菌菇类的食物中都含有维生素E，正常健康的饮食就能保证维生素E的获取。如果是患有维生素缺乏疾病，或者是有进食障碍的群体，这种情况下才需要额外的补充。





参考资料：

[1]维生素E的8种临床应用.华医网，2020.1.9

[2]张也. 多吃富含维生素E的食物预防白内障[J]. 保健与生活, 2015(9):55-55.

[3]吃维生素E，到底能不能延缓衰老？.家庭医生，2020.3.31

未经作者允许授权，禁止转载