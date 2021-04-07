惨！女子纹风水眉被纹成两把大刀！关于纹眉的这些事你知道吗

2021-04-07 10:58:0139健康网

核心提示：眉毛对于眼睛来说具有修饰作用，漂亮的眉毛可以起到画龙点睛的作用，越来越多眉毛不漂亮的人会考虑纹眉，但是很多人可能对纹眉不太了解．

杭州萧山的袁女士在一家美容店花了6万元纹了个所谓的“风水眉”，但纹完之后，她感觉自己的眉毛犹如两把大刀，难看到她都不敢去上班。

图源：网络

大家千万不要小看眉毛的作用，眉毛对于一个人的外貌有着很大的影响，所以越来越多人都想着去纹眉，但关于纹眉的二三事，你也是很有必要知道。

纹眉是利用传统的纹身术，纹眉对眉进行美容的一种方法，纹眉也是近年来较为流行的一项美容技术。

现代纹眉是通过小小的针尖刺破皮肤，将不能被人体吸收的金属氧化色素注入真皮层内，使皮肤着色，从而起到长久固定的作用。

进行纹眉的时候有一些注意事项还是要注意的。

1、纹眉手术是一项美容手术，手术如果出现失败就很难修复，因此一定要到正规的整医院进行手术，这样才能保证有经验的纹眉师可以根据你的年龄和脸型纹出适合而且自然效果逼真的眉毛，避免出现纹眉后眉毛不对称、颜色不正等问题。

2、做纹眉手术应注意根据个人的皮肤和头发的颜色选择纹眉合适的染料，对于年轻的女性可以选择颜色稍重的，年纪大的女性应注意选择稍淡一些的。

3、做纹眉手术应注意在术前注意一些手术禁忌，对于眉部有炎症和皮疹和对于药物过敏与癣痕体质的人应注意避免做此项手术。

大家可能不知道，其实纹眉是有原则的，纹眉的时候必须要遵守着三大原则，纹眉的三大原则：

1、所纹的眉毛，宁浅勿深，宁短勿长，宁细勿粗。要结合本人年龄、脸型设计相适应的眉毛模式；

2、根据本人皮肤和头发颜色选择不同的染料：纹刺时先选用棕色颜料纹出外侧轮廓以定型，再用较深的染料纹刺内部；

3、对眉毛根部，眉尾部的纹刺，纹刺密度可略疏些。