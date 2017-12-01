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想减肥、降血脂，这5种茶比吃药强！值得一试

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2017-12-2239健康网
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核心提示：喝水减肥法，拥有苗条的身材是每个人所追求的，但是很多人都是不愿意运动的，又想瘦、又怕受苦。那么喝水减肥法就很适合你了，可是喝太多水又会造成水肿，那要怎样喝才能减到肥呢？下面小九跟你讲如何喝水才能减肥吧！

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

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喝水减肥法，拥有苗条的身材是每个人所追求的，但是很多人都是不愿意运动的，又想瘦、又怕受苦。那么喝水减肥法就很适合你了，可是喝太多水又会造成水肿，那要怎样喝才能减到肥呢？下面小九跟你讲如何喝水才能减肥吧！

怎样喝水能达到减肥的目的？

早上起床之后喝水

早上起床之后直接就空腹喝一杯温水，大概是300毫升左右，记得要小口喝，不要一大口一大口灌哈！温水能够补充身体的细胞水分，还能降低血液的黏稠度，同时还能加速肠胃蠕动。一般情况下，饮用完温水后大概半小时之后，就能帮助我们排出身体内的前一个晚上的代谢物了，每天这样坚持可以有效减少小肚腩出现的几率了。

在进餐之前喝水

在进餐之前喝水能够有效减小胃口，口渴跟饥饿都是因为组织胺引起的，所以很容易会混淆，可能身体需要的只是水，而不是食物，如果过度进食，那就很容易造成肥胖了。所以呢在每次吃饭之前的半个小时左右喝一杯水，吃完饭之后大概两个半小时之后再喝一杯就能有效阻止进食了。


在吃饭之前喝水，食量真的会减少，因为身体更喜欢的是蛋白质而非碳水化物。研究表明，大概一杯300毫升的水就能刺激到交感神经系统大概两个小时左右，这样一来分泌的肾上腺素就能消耗掉脂肪了，相应的体重也能下降。

只要坚持在每餐进食前半个小时喝一杯水，那么就能减少食物的摄入量，胃口也会越来越小，那么离减肥的目标也就越来越近咯。

下午喝水也能减掉赘肉

很多人瘦不下来还因为下午茶时间段因为比较倦怠，从而摄入很多不必要的热量，在这种时间段吃东西那么你代价肯定就是赘肉了。这种时候其实可以选择喝杯花茶来消掉想吃零食的欲望，花茶的气味同时还能帮助你降低食欲，还能降低晚饭的食欲。

下面看看小九推荐的几款花茶吧！


陈皮

陈皮性温，可以跟荷叶、决明子这些搭配。陈皮本身具有助消化的功效，陈皮还能有效减少腹部堆积的脂肪。

茴香

茴香是一种草本植物，我们要的是它的种子。它具有利尿的功效，能帮助发汗、减掉皮下脂肪，多喝这个花茶可以有效达到防止肥胖的几率。

洛神花

洛神花相信是大家比较常见的花茶了，洛神花具有去浮肿、解毒、利尿的功效，同时还能帮助分泌胆汁来分解脂肪，洛神花的口感是比较酸的。

决明子

决明子具有清除宿便、促进肠胃蠕动、降低血压血脂的功效。

玫瑰花

玫瑰花茶也是大众所熟悉的，玫瑰花茶具有化瘀活血、调理内分泌的功效与作用，玫瑰花茶是养颜美容首选。

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