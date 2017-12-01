咳嗽反复总不好？8种食物是“天然止咳药”，你还不知道？

核心提示：最近是感冒咳嗽的高发时期，冬季的气候是比较干燥的，这个时候咳嗽是没那么容易痊愈的。冬季咳嗽怎么办呢？特别是有些患者还反复咳，下面跟着小九一起来看看冬季咳嗽吃什么好得快吧！

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最近是感冒咳嗽的高发时期，冬季的气候是比较干燥的，这个时候咳嗽是没那么容易痊愈的。冬季咳嗽怎么办呢？特别是有些患者还反复咳，下面跟着小九一起来看看冬季咳嗽吃什么好得快吧！

冬季咳嗽反反复复总是不好怎么办？有什么食物能止咳的吗？

止咳食物1、蜂胶

蜂胶具有改善肠道微生态的作用，如果能长期服用蜂胶还能有效减少细菌的滋生，具有提高身体免疫力的功效。蜂胶在医学界上是被证实具有改善咳嗽发生概率的，同时能增强人体的免疫能力。

止咳食物2、罗汉果

罗汉果具有生津止渴、润肺的功效，由于肺热引起的咳嗽等服用罗汉果是很有功效的。罗汉果洗干净之后把外壳去掉，接着将皮跟里边的瓤直接放杯里用开水泡即可。症状轻的咳嗽喝两天就基本上能痊愈了。





止咳食物3、柚子皮

柚子皮是比较苦的、比较温和的、具有止咳化痰的功效，在哮喘的治疗上有很好的作用。吃完柚子之后不要着急扔掉柚子皮，可以拿来自制柚子茶，具有润肺止咳的功效。

止咳食物4、雪梨

雪梨是应季水果，这个时候的梨不仅是汁多，而且还香甜可口，具有生津润肺、解毒化痰的功效。雪梨生吃、或者拿去炖煮、或者榨成雪梨汁都行，各种吃法。对于那种肺热咳嗽、老年咳嗽、支气管炎等这些症状都有很好的疗效，如果能煲个冰糖雪梨、或者川贝雪梨那么止咳效果会更好的。

止咳食物5、大枣

大枣具有润心肺、生津的功效，大枣在中医上常用来治疗因肺虚引起的咳嗽、烦躁补眠等，是用途比较广的滋补药。





止咳食物6、甘蔗

甘蔗也是冬季的应季水果，甘蔗具有润燥润肺、清热的功效，对于虚热咳嗽、喉咙肿痛具有很好的治疗效果。甘蔗的吃法也很简单，直接生吃、榨成甘蔗汁，或者将甘蔗削掉皮之后跟雪梨一起煲，记得加入适量冰糖哈，煮熟之后的甘蔗跟雪梨也能吃哈，止咳效果也是比较好的。

止咳食物7、猕猴桃

猕猴桃是水果之王了，含有丰富的氨基酸跟矿物质，例如丰富的磷、铁、钙等，还有多种维生素。猕猴桃具有改善口渴、不眠、干咳等问题，消化不良、食欲不振等症状也很适合。

止咳食物8、橙子

橙子含有丰富的维生素，具有很好的止咳作用，在冬季多吃点橙子可以有效预防咳嗽哈！