核心提示：去店里购买护肤品，经常会有销售员告诉你：你的皮肤需要去角质，并向你推销去角质用品。然而，去角质真的好吗？去角质的好处有哪些？去角质有什么坏处？脸部多久去一次角质最好？
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去店里购买护肤品，经常会有销售员告诉你：你的皮肤需要去角质，并向你推销去角质用品。然而，去角质真的好吗？去角质的好处有哪些？去角质有什么坏处？脸部多久去一次角质最好？
去角质真的好吗？去角质多久一次最好？
去角质真的好吗？
去角质的好处
人的皮肤是具有新陈代谢功能的，但由于各种原因，部分角质细胞不能完全脱落，容易导致角质层增厚，进而堵塞毛孔，影响肤色，令皮肤看上去黯淡粗糙。定期去角质有助于改善暗沉肤色，令皮肤新陈代谢达到平衡状态，还能促进面膜、面霜等营养精液的吸收，令皮肤通透、细嫩、平滑。
去角质的弊端
角质层是皮肤最外层的屏障，若皮肤没有角质层，皮肤就容易出现损伤。频繁去角质，或不根据自己肤质状况盲目使用去角质产品，都会使皮肤遭受危害。如果你经常使用去角质产品，有可能会导致皮质层越来越薄，最终导致脸部出现红血丝、干燥、脱皮等现象；如果你使用去角质产品时用力过猛，也很容易给皮肤留下细小划痕，损伤皮肤。
去角质多久一次最好？
一般来说，去角质的次数是需要根据肤质状况而定的：
如果你脸部可见红血丝，建议不要去角质；
如果你是干性皮肤，通常不需要定期去角质，只有感到皮肤粗糙到不行了的时候就去一下；
如果你是混合型皮肤，建议在爱出油的部位去一下角质；
如果你是油性皮肤，可以定期去角质，保持1周1-2次即可。
怎样去角质？
1、去角质产品
市面上去角质的产品有很多，类别有磨砂、啫喱、乳液等，一般建议选择较为温和的产品，以避免磨砂会损伤皮肤。
2、细盐去角质
洗完脸后，用毛巾稍微拭去脸部的水分，然后将少量细盐放于脸上按摩，大约30秒后可用清水清洗干净，不过要注意眼睑四周、皮肤溃疡处应避免使用细盐去角质法。
3、细砂糖去角质
取细砂糖4小汤匙、柠檬汁半小汤匙、橄榄油或蜂蜜2小汤匙、香精油5滴，将材料混合并搅拌均匀，然后放于脸部按摩后用清水冲洗干净即可。
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