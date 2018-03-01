多久去一次脸上的角质最好

核心提示：角质层太厚会阻碍我们肌肤对于保养品的吸收，这样不利于保护肌肤。肌肤暗沉、吸收力不佳会让你的肌肤呈现老化，这时候你真的该去角质了。去角质的讲究有很多，我们多久去一次角质最好呢？我们一起来看看吧。
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
角质层太厚会阻碍我们肌肤对于保养品的吸收，这样不利于保护肌肤。肌肤暗沉、吸收力不佳会让你的肌肤呈现老化，这时候你真的该去角质了。去角质的讲究有很多，我们多久去一次角质最好呢？我们一起来看看吧。
1、去角质周期
去角质的周期还是要根据自身肌肤状况而定，如果不属于干性那个肌肤，而T区明显比两颊暗的话，建议一到两周去一次脚趾。如果肌肤是缺水型，那么20天左右去一次就可以，而且去角质后要及时补水保湿。
2、注意事项
1、水杨酸和果酸去角质比较流行，但也容易过敏，所在使用前可以在手腕内侧先试敏，24小时后没有出现过敏便可以使用。
2、肌肤在有炎症以及损伤的情况下最好不要去角质。
3、干性、敏感型皮肤可以使用角质酶类的产品，避免使用酸类。
4、在任何皮肤不稳定的状态下，都不要去角质。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。详情...
不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
夫妻性生活怎样的频率最合适？性生活是夫妻生活重要…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]