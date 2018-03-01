多久去一次脸上的角质最好

核心提示：角质层太厚会阻碍我们肌肤对于保养品的吸收，这样不利于保护肌肤。肌肤暗沉、吸收力不佳会让你的肌肤呈现老化，这时候你真的该去角质了。去角质的讲究有很多，我们多久去一次角质最好呢？我们一起来看看吧。

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角质层太厚会阻碍我们肌肤对于保养品的吸收，这样不利于保护肌肤。肌肤暗沉、吸收力不佳会让你的肌肤呈现老化，这时候你真的该去角质了。去角质的讲究有很多，我们多久去一次角质最好呢？我们一起来看看吧。

1、去角质周期

去角质的周期还是要根据自身肌肤状况而定，如果不属于干性那个肌肤，而T区明显比两颊暗的话，建议一到两周去一次脚趾。如果肌肤是缺水型，那么20天左右去一次就可以，而且去角质后要及时补水保湿。

2、注意事项

1、水杨酸和果酸去角质比较流行，但也容易过敏，所在使用前可以在手腕内侧先试敏，24小时后没有出现过敏便可以使用。

2、肌肤在有炎症以及损伤的情况下最好不要去角质。

3、干性、敏感型皮肤可以使用角质酶类的产品，避免使用酸类。

4、在任何皮肤不稳定的状态下，都不要去角质。