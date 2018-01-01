角质层太薄 四招解决困扰

核心提示：健康的角质层有助于减少皮肤水分的蒸发，甚至还具备吸收水分的能力，使皮肤保持住水润，女生角质层薄怎么办？女性角质层薄的话应该做好以下4个护理工作。

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健康的角质层有助于减少皮肤水分的蒸发，甚至还具备吸收水分的能力，使皮肤保持住水润，女生角质层薄怎么办？女性角质层薄的话应该做好以下4个护理工作。

1、抗过敏护肤品不能少

对于本身属于特殊的肤质，一定要避免角质层太过于薄的问题，可以考虑使用抗过敏的护肤品，这样的护肤品其效果很是不错，轻松的帮助搞定问题。

2、控制油脂分泌

角质层较薄，脸部分泌的油脂也逐渐的减少，这样导致肌肤的抵抗能力变得越来越弱。而对于这一类的女人，那么不需要隔三岔五的清洗肌肤，-在寒冷干燥的季节，本身所含的油脂分泌特别少，其保湿成为了首要的任务。

3、洗脸方式要正确

温水洗脸不仅清洁效很好，而搭配使用凉水能够很好的清洗脸部，帮助收缩毛孔，不用担心刺激毛孔，这样的简单日常护理方式对于基础的皮肤保养起到很不错的效果！每次在清洁之后不要忘记打一层隔离霜。

4、选择保湿效果好的护肤品

寒冷的冬季我们一定要选择补水效果很不错的护肤品，有的女性习惯使用补水保湿面膜，这虽然是很不错的方法，但面膜除了可以让肌肤吸收相应的有益的营养物质，同时也会带走肌肤上的微量水分，过敏肤质的女性最好不要频繁的使用。