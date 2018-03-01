化妆水湿敷 注意5个小技巧

核心提示：说起湿敷大家都会觉得很简单，就是用化妆棉用化妆水浸湿之后，然后敷在脸上就可以了。下面一起来看看湿敷的小技巧吧！护肤每步都不简单哦，用心护肤才有好肌肤哦。
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
说起湿敷大家都会觉得很简单，就是用化妆棉用化妆水浸湿之后，然后敷在脸上就可以了。下面一起来看看湿敷的小技巧吧！护肤每步都不简单哦，用心护肤才有好肌肤哦。
1、湿敷之前去除废旧角质
在湿敷之前去一下角质，促进肌肤新陈代谢，提升吸收力，能提升湿敷效果。
2、湿敷前化妆棉湿度够
湿敷的时候已经要浸湿好化妆棉，要彻底沾湿，这样湿敷效果才更好，如果湿度不够敷久之后反而可能会带走脸上的水分。
3、可以在化妆水中滴入精油
在化妆水中滴入精油再浸湿化妆棉用来湿敷，可以维持一定的水油平衡，让肌肤更稳定。
4、控制好湿敷时间，不超过5分钟
湿敷的时候化妆棉能释出的水有限，时间太久反而会带走肌肤本身的水分，所以湿敷时间不宜过长，控制在3到5分钟。(选择释水性好的化妆棉湿敷效果相对好些)
5、湿敷结束做好后续护肤
湿敷结束之后不是说保湿锁水就完成了，还是要做好后续的眼霜、精华乳液等护肤工作，才能将维持湿敷效果。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。详情...
不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
乳头内陷怎么办？乳头内陷的4种纠正方法你知道吗？…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]