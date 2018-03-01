化妆水湿敷 注意5个小技巧

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核心提示：说起湿敷大家都会觉得很简单，就是用化妆棉用化妆水浸湿之后，然后敷在脸上就可以了。下面一起来看看湿敷的小技巧吧！护肤每步都不简单哦，用心护肤才有好肌肤哦。

说起湿敷大家都会觉得很简单，就是用化妆棉用化妆水浸湿之后，然后敷在脸上就可以了。下面一起来看看湿敷的小技巧吧！护肤每步都不简单哦，用心护肤才有好肌肤哦。 1、湿敷之前去除废旧角质 在湿敷之前去一下角质，促进肌肤新陈代谢，提升吸收力，能提升湿敷效果。 2、湿敷前化妆棉湿度够 湿敷的时候已经要浸湿好化妆棉，要彻底沾湿，这样湿敷效果才更好，如果湿度不够敷久之后反而可能会带走脸上的水分。 3、可以在化妆水中滴入精油 在化妆水中滴入精油再浸湿化妆棉用来湿敷，可以维持一定的水油平衡，让肌肤更稳定。 4、控制好湿敷时间，不超过5分钟 湿敷的时候化妆棉能释出的水有限，时间太久反而会带走肌肤本身的水分，所以湿敷时间不宜过长，控制在3到5分钟。(选择释水性好的化妆棉湿敷效果相对好些) 5、湿敷结束做好后续护肤 湿敷结束之后不是说保湿锁水就完成了，还是要做好后续的眼霜、精华乳液等护肤工作，才能将维持湿敷效果。