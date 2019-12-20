女生冬天多久洗一次头，很多人都不知道

核心提示：困扰当代青年的三大问题是：失眠、脱发、贫穷。脱贫难，脱发易，尤其现在冬天，头发一把把地掉也是常事。有脱发困扰的人，摸下头发都小心翼翼，甚至不敢天天洗头，因为传说洗头会增加脱发。

困扰当代青年的三大问题是：失眠、脱发、贫穷。脱贫难，脱发易，尤其现在冬天，头发一把把地掉也是常事。有脱发困扰的人，摸下头发都小心翼翼，甚至不敢天天洗头，因为传说洗头会增加脱发。

天天洗头会让掉发更严重的说法，是真的吗？天天洗头会掉头发吗？

事实上，洗头本身不会加重头发脱落。

从生理上分析，正常人的头发总数超过10万根，每天掉50~100根，属于正常新陈代谢。旧的头发脱落的位置会长出新发，头发总量大体保持不变。洗头时脱落的头发，不是因为洗头才掉，它们原本就是「将脱之发」，你洗或不洗头，它们只是何时脱落的问题罢了。

所以说，掉发的锅不能让洗头来背。脱发问题如果很严重，建议就医找寻真正原因，病向浅中医。

冬天多久洗一次头？

洗头的频率多少，因人的肤质而异。

干性皮肤不建议天天洗头。因为干性皮肤的人，皮脂分泌就不太足，洗得太勤快，会把本就不充分的皮脂膜洗掉，导致头屑增多，发质变得枯燥。

适合干性皮肤的洗头频率，是2~3天一次，具体时间以自己的日程表和舒适感为主。洗发水建议选用温和保湿型，避免使用含碱性皂基比较强的洗发水。

油性皮肤每天洗一次头完全没问题。甚至应该每天洗，因为皮脂分泌过于旺盛，每天洗有助避免头发出油太快而产生异味。

如何区分干、油性皮肤，其实很简单。一天不洗头后看头发的状况：如果感觉油腻，头发粘在一起，头皮瘙痒，异常难受，无疑就属于油性皮肤，最好天天洗头。

洗头要注意哪些事？

虽说洗头本身不会导致脱发，但不正确的洗头方式确实可能会对头皮、头发造成伤害。所以，洗头要注意几个事项：

1、水温

洗头水的温度不能太高，也不能太凉，否则会引起头皮舒张过度或收缩过度，造成不适。

2、洗法

注意，洗头时别用指甲抓头皮，正确手法是以指肚按揉头皮，此举可避免伤及毛囊。

3、擦拭

许多人洗头后用毛巾使劲揉搓头发，这么擦拭不合理。洗头后，受水温刺激张开的毛囊尚未收缩，用力揉搓真可能搓掉部分头发。

4、吹干

晚上洗头，最好用电吹风吹干头发再睡，可预防偏头痛。但注意风筒要与头发保持一定距离，温度别太高，从头顶吹到发梢。