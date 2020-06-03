核心提示：在日常护肤工作中乳液和面霜是不可缺的两个单品，有的人只选择一种，也有的人同时使用，不论怎么选择一定要根据自己肤质需求进行针对性使用，效果才会事半功倍。对护肤品不了解的人可能不知道乳液面霜区别是什么，因此会出现盲目选择的结果，反而起不了什么作用。

在日常护肤工作中乳液和面霜是不可缺的两个单品，有的人只选择一种，也有的人同时使用，不论怎么选择一定要根据自己肤质需求进行针对性使用，效果才会事半功倍。对护肤品不了解的人可能不知道乳液面霜区别是什么，因此会出现盲目选择的结果，反而起不了什么作用。

乳液面霜区别可从使用方面、功能方面、质地方面进行辨别。从使用方面区别乳液和面霜是比较简单的，乳液的更轻盈，使用后更清爽，不管什么类型的皮肤都能使用乳液，作用乳液后能起到保湿的作用。尤其是油性皮肤非常适合使用乳液，在夏天皮肤本来就好出油，这个时候只使用爽肤水却没有使用乳液进行锁水保湿，那只会使皮肤出油量增大，更不利于护理。当然干性皮肤也是适合使用乳液产品。

从功能方面介绍乳液面霜区别也有差别，乳液能补水锁水，但相比之下，面霜的功能性更强一些，有些品牌会把面霜分为日霜与晚霜。日霜的作用就是起到保湿且有隔离作用，白天使用能一定程度上减少紫外线对皮肤的作用，当然它的防晒指数不能与专业的防晒产品相比。晚霜则主要是起到滋养修护作用，给白天受损伤的皮肤进行保养，修复细腻，营养要比日霜更强。

在质地上乳液是呈液体状，具有流动性，它只是比爽肤水稍稍粘稠一点点，面霜则是膏状的，这一点从直观上就很容易发现。乳液使用时更容易被推开，更容易被吸收。面霜营养成分比较多，带有一定粘腻性，在使用后推开的速度要比乳液稍稍慢一点。

关于乳液面霜区别以上内容中从三个方面给大家做了具体介绍，其实具体要选择乳液还是面霜要根据自己的皮肤性质决定，一般建议夏天用乳液，冬天用面霜。在秋冬天皮肤比较干燥的情况下也可以同时使用。