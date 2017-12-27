冬季脸干燥有什么偏方？

核心提示：贵的护肤品好使，但一些简单的护肤小常识可是效果更佳呢，冬季脸干燥有什么有用的小偏方呢？冬季有哪些靠谱的护肤小妙招？一起来了解下吧。

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冬季护肤小知识

秋冬会出现的皮肤问题一般都是不少的，除了选对护肤品，你还需要知道一些简单有效的护肤小妙招呢，坊间流传多年的护肤方法中，哪种最有用呢？

1、甘油可以保护皮肤

冬季皮肤容易干燥，可用1份甘油，2份水，再加几滴醋，在手心里搅匀，涂擦皮肤。用此法经常涂擦皮肤，能使你的皮肤洁白细腻。

2、蜂蜜能治皮肤皱裂

冬天气候干燥，皮肤容易皱裂，如发现皮肤有皱裂，先用热水浸洗皱裂部位，洗净擦干后涂上一些蜂蜜，每天2次，连续几天，皮肤皱裂即可痊愈。

3、香蕉可以治手足皱裂

先将手足洗净。取香蕉一只，轻轻捏软，开一个小洞，象挤牙膏那样把捏成肉泥的香蕉挤出，涂在手足皱裂处摩擦，摩擦至有光滑感即可。每天晚上一次，连续几次后，手足皱裂就会痊愈。

4、鲜生姜可防治冻疮

生姜切片，在冬季容易生冻疮的皮肤上反复涂擦，每天2-3次，连续涂擦12天，可防止新发或再发冻疮。如已生了冻疮（未溃破），可将生姜挤出姜汁，在锅内加热熬成糊状，凉后涂抹于患处。每日2-3次，连续几天即可减除症状或痊愈。

5、小辣椒可以治冻疮

用尖辣椒水涂擦皮肤，增加血液循环，可预防和治疗初期冻疮。将6克尖辣椒切碎，浸泡在30克高度白酒中，10天后就成辣椒酒.冻疮初起时，局部有红肿发痒，可以用辣椒酒擦拭，每天3-5次，可收到显着疗效.

6、凤仙花能防治冻疮

凤仙花（以白色花为佳）晒干，浸泡在高度白酒中（可适量加些尖辣椒、姜葱白），制成药酒，用来擦拭冻疮患处，可获得显着疗效。

秋冬肌肤急救小妙招

1、日常生活中也有很多小东西可以二次利用，帮助我们护理肌肤，比如茶包。把刚泡过的茶包冷冻十分钟左右，敷在眼上，可以消除眼部浮肿。

2、平常吃的果冻也有美容的作用哦，尤其是红色果冻，用温水化开，轻轻拍打两颊，可以充当腮红，令色彩自然的融入肌肤。

3、将冰冷的汤匙敷在眼部，可以舒缓眼部疲劳，减轻皱纹和缩小眼袋。

冬季防燥给皮肤加油补水

天气干燥，为了不让皮肤“紧绷绷”，不少人都琢磨选一款补水保湿的护肤霜，油性皮肤的人在选择时往往会多个条件——别含油脂。

建议，油性皮肤的人也不要拒绝油脂性的护肤品，选择“油包水”的护肤品，更有利于补水保湿。

单纯地给皮肤“喝水”，虽然能够让皮肤暂时保湿，但天气干燥，皮肤上的水分很容易散发，同时会带走原有的水分，皮肤就成了“越补越干”的状态，如果有了一层薄薄的油脂，就像一道隔离墙，可以将水分和空气隔离开，让皮肤能“痛痛快快”地喝个够，补水保湿的效果自然明显。

特别是男士，皮肤较为粗糙，毛孔大，水分流失速度快，更要注意“加油补水”。