39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 美容 > 护肤 > 护肤常识 > 正文
综合
问医生

冬季如何护肤？防晒不能停

美容文章排行榜
2018-01-0939健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：冬季脸上干燥起皮化妆的话妆容不服帖，容易脱妆，远看美美哒，但近看就…冬天更要懂得护肤，一起来看看冬季怎么护肤吧！

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　冬季脸上干燥起皮化妆的话妆容不服帖，容易脱妆，远看美美哒，但近看就…冬天更要懂得护肤，一起来看看冬季怎么护肤吧！

　　美白抗皱不能停

　　冬季的紫外线没有夏季来得那么猛烈，但是还是为给肌肤造成伤害，所以防晒是不可少的。另外皮肤代谢能力下降，黑色素排除变缓慢，所以美白面膜、美白精华适当的用起来，这样过完秋冬你才会是白嫩的。抗皱抗老不是皮肤松弛才开始，而且要从还没出现状况的时候，就做好准备，才能维持住肌肤的弹性，因此抗皱抗老在冬季也不能停。

　　适当更换或增加保养品

　　冬季是肌肤角质层含水量最少的时候，这个时候简单化妆水加乳液的基本护理也有可能控制不住皮肤干燥的情况。这个时候要就要懂得加入精华跟美容油，增强保湿锁水才能解决干燥问题。

　　分区保养

　　在冬季保养得时候分区依旧要做好，才能保护好肌肤。冬季是慵懒的季节，很多妹子都想要多睡一会，为了赶时间，分区保养就放弃了，整脸就用一样的产品涂抹一番就出门了，这可不行，像眼周皮肤是脸部肌肤最薄的，更加容易受到伤害，更容易出现皱纹，所以眼部的保养肯定不能与脸部一样，要使用专门的眼膜、眼部精华、眼霜等产品来保养，颈部最好使用专门的颈霜来保养，效果会更好。

　　注意用量

　　不同护肤产品用量是不同的，像眼霜一粒米大小就够用了，而乳液状洁面产品，则需要2/3一元硬币大小。太少的话不能起到应有的功效，皮肤干燥等各种问题会找上门。但不能因为觉得不够滋润就一味增加用量，拼命加可能会给肌肤造成负担，过多的养分肌肤吸收不了，反而会堵塞毛孔造成粉刺等问题，因此冬季不要因为皮肤干燥就拼命的涂护肤产品，造成营养成分过剩的情况。

　　

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

冬季护肤 防晒 美白

我来评论

0人参与，查看全部>>

请输入你需要发表的评论内容

确定

你的帐号还没实名认证
暂时无法发表评论

我要认证确定

您的评论发表成功！
评论需要审核才能正常显示

确定
发表评论

美容热讯

美丽汇 肌肤护理 秀发护理

如何敷面膜效果好如何敷面膜效果好
怎样去眼部皱纹？去怎样去眼部皱纹？去
关注39健康网官方微信 进入39美容频道

特别推荐

更多>>
  • 女人一生中必不可少的美肤食物

    想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。

    详情...
  • 油性肌肤要怎样保湿补水？

    很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。

    详情...
  • 简单又有效的祛疤小妙招

    不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
女性 整形 减肥 饮食 问答 一周健康热点 美容热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈