春季护肤“三防”是重点 皮肤保养勿入这些误区

核心提示：一年之计在于春，其实皮肤最有效的护理时机也在春天。但是，春天也是皮肤过敏的高发季，如何有效护肤呢？

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都说一年之计在于春，其实皮肤最有效的护理时机也在春天。可是春暖花开，气温回升，由花粉、尘螨引起的皮肤瘙痒、红肿等过敏问题也随之而来，那么春季肌肤问题应该怎样攻克呢？

春季护肤做好“三防”

一、抗干燥防出油

温度一回升，毛囊、皮脂腺就活跃起来，更容易分泌油脂了。但早春吹的冷风还是会使皮肤干燥，所以补水保湿是春季护肤的关键。但不同于冬季，春季力求清爽补水滋养，用过于厚重的护肤品，只会让皮肤油上加油。

二、做隔离防过敏

早春干燥多风，容易忽冷忽热，再加上花粉飘扬，容易导致肌肤过敏。所以，抗过敏也是春季护肤的一大关键。春游赏花时，最好穿长袖的衣服。如有必要，可以涂上一些防过敏的专用喷雾。

三、抗紫外线防暗沉黑斑

春季阳光看似温和，但杀伤力可不弱。另外，灰尘、紫外线、电脑辐射等也无时无刻不在伤害肌肤。实际上，晒黑是从春天开始的，皮肤的新陈代谢周期是28天，接受了过强紫外线照射，隔1－2个月才会出现晒后黑斑。所以，春季护肤决不能忽视防晒防紫外线。

警惕这些护肤误区

误区一：清洁越彻底越好

有的人习惯一年四季天天洗澡，认为这样皮肤会更干净。其实，天天洗澡对保持皮肤干净并无多大帮助，反而会使皮肤变干，皮肤脂质膜变薄，容易出现瘙痒、皮疹。正确的做法是，一周洗浴2~3次，尽量用温水洗，使用弱酸性并含有保湿因子、修复因子成分的沐浴露。沐浴后可搽一些保湿润肤剂。

误区二：洗面奶用得越多越好

对油性皮肤、非敏感性皮肤，可以适当使用洗面奶，起到清除过多油脂、让皮肤清爽舒适的作用。对中性皮肤，则不建议经常使用洗面奶洁面，以免导致皮肤变干、敏感性增加。对干性皮肤、敏感性皮肤，则建议不用洗面奶，直接用清水洁面即可，洁面完毕后最好马上使用保湿润肤剂，维护皮肤屏障功能，减轻皮肤水分丢失。

误区三：化妆品用得越多越好

很多爱美的女性每天使用大量的化妆品、护肤品，希望以此留住青春、绽放美丽。可是，一些长期、大量使用化妆品的女士反而容易出现皮肤问题。正确的护肤原则是，尽量少用化妆品，以简单、安全为原则，选用一些防晒、保湿的护肤品即可。